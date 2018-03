Hillary e Obama planejam encontro para acalmar doadores

Associated Press,

Um arrecadador de fundos para a campanha presidencial de Hillary Clinton disse que ela e o candidato democrata Barack Obama planejam se encontrar com alguns dos maiores contribuidores da candidatura da senadora para tentar acalmar alguns deles, que continuam frustrados com a campanha de Obama. Veja também: Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O encontro está marcado para 26 de junho no Mayflower Hotel em Washington. O arrecadador, que falou sob anonimato, disse que Jonathan Mantz, diretor financeiro de Hillary, notificou os maiores doadores da campanha da ex-primeira-dama americana por e-mail nesta terça-feira, 17, e pediu que todos comparecessem. São esperados 200 doadores. O arrecadador informou ainda que alguns dos doadores de Hillary reclamaram que a campanha de Obama não estava os atingindo, nem pedia consultoria para eles.