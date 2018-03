Hillary e Obama se reúnem em Washington, segundo CNN

O virtual candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, e a senadora Hillary Clinton realizaram na noite desta quinta-feira, 5, uma reunião em Washington, informou a rede CNN. Acompanhe a cobertura completa das eleições nos EUA A rede de televisão "CNN" informara momentos antes que o encontro havia sido realizado na residência da senadora por Nova York, mas Robert Gibbs, porta-voz do Partido Democrata, afirmou que a reunião se deu em outro local. Gibbs disse que os ex-rivais pela candidatura presidencial democrata desejavam conversar sobre a necessidade de unir-se "em prol da unidade do partido". "Sim, eles se reuniram", disse Gibbs, sem dar mais detalhes sobre o encontro. O jornal The New York Times informou que a reunião havia sido pedida pela ex-primeira-dama, após vários encontros entre seus assessores e os de Obama. Na mensagem, a legisladora confirmou que se reunirá no sábado com seus seguidores em Washington para agradecer pela ajuda prestada na disputa pela candidatura presidencial do Partido Democrata. "Sempre disse durante a campanha que apoiaria energicamente o senador Obama caso se tornasse o candidato do Partido Democrata, e planejo cumprir esta promessa", assinalou. "Minhas diferenças com o senador Obama são pequenas, comparadas com as que tenho com o senador (John) McCain, virtual candidato republicano nas eleições de novembro", acrescentou a mensagem. No entanto, sua campanha emitiu nesta quinta um comunicado no qual esclareceu que a ex-primeira-dama não está buscando a Vice-Presidência e que esta escolha "deve ser feita pelo senador Obama, e só por ele".