Hillary é proclamada vencedora de caucus do Novo México

A senadora Hillary Clinton foi declarada oficialmente nesta quinta-feira, 14, vencedora do caucus democrata do estado do Novo México, após um complicado processo de apuração de votos que demorou quase dez dias para ser concluído. O Novo México foi um dos 24 estados que realizaram suas prévias em 5 de fevereiro, na chamada "superterça", mas os resultados foram tão próximos que não se pôde proclamar uma vitória logo após o fim da votação. Após uma profunda revisão entre os votos conseguidos por Hillary Clinton e por seu rival Barack Obama, se determinou que a ex-primeira-dama foi a pré-candidata democrata mais votada, o que lhe outorga 14 delegados para a Convenção Nacional Democrata, que será realizada em Denver, no final de agosto. Seu oponente, Barack Obama, conseguiu os 12 delegados restantes que estavam em jogo no estado. Nesta quinta-feira, Hillary Clinton se disse "orgulhosa" por contar com o apoio dos cidadãos do Novo México. "Do fortalecimento da economia ao fornecimento de cuidados de saúde para todos os americanos, os cidadãos do Novo México querem soluções reais para os desafios enfrentados por nossa nação", disse.