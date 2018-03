Hillary irá discursar na convenção democrata, diz CNN

A senadora democrata por Nova York Hillary Clinton discursará no segundo dia da convenção nacional de seu partido, que acontecerá em Denver (Colorado), entre 25 e 28 de agosto, informou nesta quinta-feira, 31, a rede de TV CNN. A emissora americana afirma que Hillary falará aos eleitores da legenda em 26 de agosto, quando o direito da mulher americana ao voto completa 88 anos. Veja também: McCain se aproxima de Obama em Estados-chave, diz pesquisa Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A notícia diminui a possibilidade de a senadora se tornar a vice na chapa de seu correligionário Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos, já que, segundo a CNN, o escolhido deverá falar um dia depois dela, em 27 de junho. "Podemos deduzir que ela não está na pequena lista" de possíveis candidatos a vice de Obama, disse a analista da CNN Gloria Borger. A especialista acha que o motivo de Hillary não estar sendo cogitada para a chapa de Obama se deve ao fato de que ela não representa a "mudança" na qual o provável candidato democrata à Casa Branca aposta, por fazer parte do "status quo" de Washington há décadas. Outro indício de que a aliança Obama-Clinton não deverá se confirmar foi a dissolução do Vote Both, grupo defendia a união política de ambos os democratas. Os idealizadores dessa campanha, Adam Parkhomenko e Sam Arora, disseram em um comunicado da organização que decidiram interromper suas atividades depois de concluírem que Obama não está interessado em Hillary.