Hillary questiona experiência de Obama em anúncio

A pré-candidata democrata Hillary Clinton questionou nesta sexta-feira, 29, a experiência de seu rival Barack Obama para manejar uma crise de segurança nacional, enquanto pesquisas mostram que a senadora está perdendo terreno às vésperas das primárias da próxima terça-feira, 4, em Ohio e Texas. Veja Também: Anúncio de Hillary Clinton A campanha de Hillary lançou um novo comercial de televisão no Texas, que junto com Ohio, são as regiões cruciais para suas possibilidades de reverter uma série de derrotas para Obama. O anúncio mostra crianças dormindo pacificamente em suas camas quando um narrador diz: "São 3 horas e seus filhos estão a salvo e dormindo. Mas há um telefone na Casa Branca e ele está tocando. Algo aconteceu no mundo. Seu voto decide quem atende esse chamado". A campanha de Hillary espera que o novo anúncio convença os votantes de que a senadora está apta para atuar rapidamente em caso de outra crise como a de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Hillary, senadora por Nova York e ex-primeira dama considerada favorita para conseguir a nomeação presidencial de seu partido, precisa de uma vitória no Texas e em Ohio por amplas margens, o que do contrário pode significar o fim de sua candidatura. Sua complicada campanha obteve um importante impulso moral com a notícia de que arrecadou U$35 milhões (R$58 milhões) em contribuições em fevereiro, a maior soma que Hillary conseguiu reunir até o momento. Espera-se que Obama publique suas cifras dentro de pouco tempo. Obama conseguiu apoio massivo com seu chamado para uma mudança substancial nas políticas de Washington. O senador por Illinois respondeu à publicação do anúncio dizendo que era uma pergunta legítima, que a seu juízo havia sido respondida por Hillary em uma votação do senado em 2002, quando autorizou o uso da força no Iraque. "Eu nunca vi a ameaça do terrorismo como uma forma de atemorizar os votantes, porque é uma ameaça que deveria unir esse país frente a inimigos comuns. Essa é a resposta que necessitamos às 3 horas da manhã", afirmou Obama em uma reunião em Houston. Uma pesquisa conjunta entre Reuters/C-SPAN/Houston Chronicle divulgada nesta sexta-feira , 29, indicou que Obama leva uma pequena vantagem no Texas, com 48% frete aos 42% de Hillary. Em Ohio, Obama leva 44% e a ex-primeira dama 42%, com margem de erro de 3,8%. Anteriormente, Obama estava perdendo em Ohio por diferenças de dois dígitos. Republicanos Na contenda republicana, o favorito é John McCain, com sólida vantagem sobre seu maior rival, o ex-governador de Arkansas, Mike Huckabee. McCain, senador pelo Arizona, tem levado uma vantagem incontestável, somando delegados que elegerão o nome republicano em uma votação do partido prevista para setembro. Uma pesquisa, realizada pela Zogby International, sustentou que a vantagem de McCain sobre Huckabee em Ohio e Texas chega à margem de dois dígitos.