Hollywood se divide para apoiar candidatos democratas

Robert De Niro e Jack Nicholson se mostraram favoráveis a Barack Obama e Hillary Clinton, respectivamente. Esses são os últimos nomes a serem incluídos na ampla lista de apoio hollywoodiano aos candidatos democratas. Em um ato eleitoral do candidato negro realizado nesta segunda-feira, 4, em East Rutherford (Nova Jersey), De Niro apareceu de surpresa para respaldar a candidatura do senador por Illinois. "Nunca antes dei um discurso como este em um evento político. Portanto... o que estou fazendo aqui? Estou aqui porque finalmente uma pessoa me inspirou", afirmou o ator. "Uma pessoa me deu esperança, uma pessoa me fez acreditar que realmente podemos conseguir uma mudança", acrescentou De Niro em alusão a Obama. Instantes depois o ator confundiu o público ao assegurar que Obama "não tem a experiência para aspirar a Presidência dos EUA", o que provocou um início de vaias do público, mas o discurso de De Niro estava totalmente estudado. "Não votou pela Guerra do Iraque, e essa é o tipo de inexperiência à qual posso me acostumar. O tipo de inexperiência que nosso país merece", continuou debaixo de aplausos. Nicholson comentou recentemente, em um programa americano de rádio, que decidiu dar seu apoio a Hilary quando disse que tinha encontrado "sua própria voz" em New Hampshire. "A senhora Clinton é uma voz não só para as mulheres, mas para todos os americanos", disse Nicholson. Obama também obteve o respaldo público de figuras como George Clooney, Tom Hanks, Halle Berry, além de receber doações de Susan Sarandon, Samuel L. Jackson, Cuba Gooding Jr., Morgan Freeman e Edward Norton. Por sua vez, a senadora por Nov York conta com o apoio de "Magic" Johnson, o produtor de música Quincy Jones, o desenhista de moda Calvin Klein e a atriz Barbara Streisand.