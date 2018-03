Homem 'encontra' tigre solto no Texas e é 'lambido' pelo animal

Um caso curioso chamou atenção no Texas, nos Estados Unidos. O jovem Jonathan Gessner estava vagando pela região de Conroe nesta quinta-feira e, de repente, deparou-se com um tigre. Quando já esperava por um ataque, o rapaz recebeu caricias do felino, que foi capturado e encaminhado para o controle de animais. O órgão procura pelo dono.

“Conforme eu fui chegando perto, o animal começou a se sacudir, como o gato faz quando entra em modo de ataque, sabe? Eu pensei em virar, mas eu queria saber o que ele ia fazer”, disse Jonathan ao jornal Houston Chronicle.But, admitindo que sentiu um pouco de medo na situação. “Ele, do nada, saiu correndo em minha direção, pôs as patas sobre os meus ombros e começou a lamber o meu rosto”, completou.

Ninguém sabe ao certo como o tigre, que é uma jovem fêmea, chegou até a área urbana, mas, de acordo com o sargento Kevin Johnson, em entrevista à CNN, o animal, que quando foi capturado utilizava uma coleira, pode ter fugido de uma fazenda por causa das graves inundações.

Apesar das leis do Texas proibirem que os moradores mantenham animais exóticos e que possam oferecer perigo à população, o tigre foi levado por oficiais do controle de animais, que procuram pelo seu dono e, inclusive, já receberam inúmeras ligações de moradores da região, que confirmaram ver um tigre “andando pelas ruas” do local.