Irã diz que discurso de Barack Obama é 'inaceitável'

O ministério iraniano das Relações Exteriores classificou nesta quinta-feira, 5, como "inaceitáveis" as declarações do candidato democrata à Presidência americana Barack Obama sobre o Irã. Na quarta, o senador democrata prometeu "eliminar a ameaça" representada pelo Irã. "Não há dúvidas de que o programa nuclear iraniano é de natureza pacífica", declarou o porta-voz da chancelaria, Mohammad Ali Hosseini, segundo a agência France Presse. Veja também: Como candidato democrata, Obama ataca o Irã e defende Israel Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Falando pela primeira vez após declarar vitória nas prévias democratas, Obama disse na conferência do Comitê Americano de Assuntos Públicos de Israel que "não há ameaça maior para Israel e para a paz e estabilidade da região do que o Irã". "O perigo que vem do Irã é grave, é real, e meu objetivo é eliminar essa ameaça", completou. Para o governo iraniano, as declarações do presidenciável americano "são evidentemente parciais, fantasiosas e contrárias a natureza do programa nuclear."