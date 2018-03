Irã não deve esperar próximo presidente para agir, diz Obama

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu para que o Irã aceite rapidamente a proposta da comunidade internacional para interromper o programa nuclear. Em entrevista coletiva ao lado do presidente francês, Nicolas Sarkozy, pediu para que os líderes iranianos não esperem pelo próximo presidente para fazer um acordo, porque as pressões só aumentarão. Veja também: Jornal mostra nota que Obama deixou no Muro das Lamentações Obama atrai milhares em discurso na Alemanha Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Imagens da viagem de Obama Obama reiterou o seu pedido de união dos EUA com a Europa e brincou, afirmando que os americanos gostam muito da França, tanto que as batatas fritas voltaram a chamar french fries (batatas francesas). Com a oposição francesa contra a Guerra do Iraque, as batatas passaram a ser chamadas como freedom fries (batatas da liberdade). O senador democrata reuniu com Sarkozy em Paris, onde eles conversaram sobre a questão iraniana, o Iraque e outros temas, como os planos de viajar ao Sudão para buscar uma solução para o conflito em Darfur e pela busca de um consenso político sobre as mudanças climáticas. Ele disse à imprensa que o Irã deveria aceitar as propostas feitas por Sarkozy e outros líderes ocidentais para congelar seu programa de enriquecimento de urânio, que algumas nações vêem como um passo potencial para o país obter armas nucleares. Durante a coletiva, Obama assinalou que tanto ele como Sarkozy concordam que a questão iraniana é "uma situação extremamente grave" e que o "mundo deve enviar uma forte mensagem" ao país para "encerrar o seu programa nuclear ilícito". O americano ainda de mostrar ao Irã que o regime de modificar o seu comportamento e se integrar plenamente na comunidade internacional, com todos os benefícios que isso implica, ou seguir com seu programa nuclear ilegal e enfrentar sanções novas e mais duras. Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), do qual é signatário. Em seus relatórios, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) têm informado não haver sinais de um programa nuclear com fins militares e os serviços secretos dos EUA divulgaram relatório há alguns meses afirmando ter evidências de que um programa nuclear militar mantido pelo Irã teria sido encerrado em 2003. Guerra do Afeganistão Obama afirmou que viagem que fez ao Afeganistão serviu para que ele visse que os EUA precisam mandar mais soldados para a missão no país e afirmou que o mundo deve "terminar o seu trabalho" na derrota do Taleban. Segundo o candidato, Washington precisa mandar pelo menos mais duas brigadas adicionais para o conflito, e pediu por um maior comprometimento dos aliados da Otan. Esta é "uma guerra que temos que ganhar", disse o democrata. Sarkozy recentemente comprometer-se em mandar mais tropas para o Afeganistão, decisão que Obama considerou "corajosa". O chefe de Estado francês assinalou que a decisão de aumentar o número de soldados na missão afegã "é estratégica". "Estamos no Afeganistão para fazer triunfar os valores dos direitos humanos" e para combater a volta do Taleban, que impediu a escolarização de seis milhões de meninas ou apedrejam mulheres acusadas de adultério, argumentou Sarkozy. O senador democrata passará algumas horas em Paris no intervalo entre suas visitas a Berlim e a Londres, onde ainda deve se encontrar com o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, nesta sexta. Um dia antes, cerca de 200 mil pessoas assistiram, na capital alemã, ao único discurso do democrata na Europa. Última escala No final da tarde desta sexta, Obama chegou ao Reino Unido, último destino de sua viagem. O candidato democrata aterrissou em Londres às 17h15 (no horário de Brasília), e não há atos oficiais marcados para o dia. No sábado, ele se encontrará com o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown. (Matéria atualizada às 18h25)