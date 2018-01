Israel declara apoio a ataque dos EUA na Síria

O governo de Israel afirmou na começo da madrugada desta sexta-feira que o país apoia completamente a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de lançar mísseis contra a Síria.

Em comunicado à imprensa, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que "tanto em palavras e atos, Trump enviou hoje uma mensagem clara e forte que o uso e a disseminação de armas químicas não serão tolerados". "Israel apoia inteiramente a decisão do presidente norte-americano e espera que esta mensagem de determinação contra as ações horríveis do regime de Assad possa ressoar não só em Damasco, mas também em Teerã (Irã), Pyongyang (Coreia do Norte), em qualquer lugar", finalizou o comunicado.

Na noite desta quinta-feira (6), os Estados Unidos lançaram 59 mísseis Tomahowks contra uma base aérea do regime de Bashar Assad em resposta ao ataque com armas químicas na província de Idlib.