Jesse Jackson se desculpa por comentários sobre Obama

A campanha do senador democrata Barack Obama se esforçava nesta quinta-feira, 10, para conter a controvérsia gerada por um de seus partidários, o pastor Jesse Jackson, que fez um polêmico comentário sobre o candidato democrata à presidência americana. Respondendo à questão de um convidado do programa de televisão americano Fox & Friends, Jackson acusou Obama de não falar de assuntos importantes para a comunidade negra. No domingo, o pastor disse, em uma linguagem coloquial e rude, no intervalo da gravação do programa, que queria cortar os testículos do candidato democrata. Nesta quinta, Jackson se desculpou, dizendo que suas declarações são "danosas e errôneas". Ele disse não saber que os microfones estavam ligados. O pastor explicou em entrevista coletiva concedida na quarta-feira que os discursos de Obama sobre moralidade nas igrejas negras podiam ser interpretados como condescendentes com os negros e que há outros temas importantes, como a crise imobiliária, o desemprego e o número de negros nas prisões. Jackson se negou a repetir os comentários, mas disse que decidiu desculpar-se publicamente depois de saber que a Fox News havia difundido as declarações. Em entrevista à agência de notícias Associated Press na quarta, o pastor disse que não se lembrava exatamente das palavras, mas que sentia muito. O programa The O'Reilly Factor da Fox News divulgou os comentários de Jackson na noite de quarta, incluindo a controversa declaração de que poderia "cortar os testículos" de Obama. Na transmissão, colocaram o som de uma buzina sob a frase, mas a legenda deixou claro o que ele havia dito. "Não foi um discurso nem uma declaração pública", afirmou o pastor. "Peço desculpas por todo o dano e prejuízo que esta conversa em particular pode ter causado", continuou, em comunicado. "Meu apoio ao senador Obama é profundo, amplo e inequívoco". Jackson disse ainda que chamou a campanha de Obama para se desculpar. A campanha de Obama afirmou em comunicado que o senador falou, durante muitos anos, de temas relevantes para os afro-americanos, como o acesso a postos de trabalho, e a "justiça e oportunidades para todos." "Ele continuará falando sobre as responsabilidades perante nós mesmos e os demais e aceita as desculpas do reverendo Jackson", disse Bill Burton, porta-voz do senador. Jesse Jackson é um conhecido defensor dos direitos civis e ministro batista nos Estados Unidos. Concorreu pela indicação presidencial do Partido Democrata em 1984 e 1988.