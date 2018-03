'Joe, o encanador', não pode exercer profissão, diz jornal

Joe, que na noite de quarta-feira foi uma das estrelas do último debate entre os dois candidatos à Casa Branca, não é encanador de verdade porque não tem registro para exercer a atividade, segundo o jornal The New York Times. Veja também: McCain perde última chance de virar disputa Veja os principais pontos do debate presidencial Citado em debate, 'Joe, o encanador' se incomoda com a fama Veja as imagens do debate presidencial Confira os números das pesquisas nos Estados Veja a cobertura online no blog Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Durante o confronto de quarta-feira, McCain citou o bombeiro hidráulico, cujo nome verdadeiro é Joe Wurzelbacher, para explicar como, na sua opinião, o plano tributário de seu oponente prejudicaria o americano médio. Segundo o site do NY Times, Joe não é encanador de verdade. Pelo menos não poderia ser, já que não tem licença para exercer a atividade, não está filiado ao sindicato da categoria e sequer fez um curso para aprender o ofício. Em uma conversa que teve com Obama há vários dias em Ohio, Joe disse que seu sonho é ter sua própria empresa, mas que teme que um aumento dos impostos em uma eventual administração democrata inviabilize seu negócio. O que o NY Times também descobriu é que o encanador, além de não ser qualificado, não é um democrata convicto, uma vez que, nas primárias do estado de Ohio, votou como republicano. Ainda de acordo com a publicação, Joe tem uma série de impostos atrasados.