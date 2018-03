John McCain diz que usa o Google para escolher seu vice

O candidato republicano à Presidência americana John McCain disse nesta segunda-feira, 9, que usa o Google, popular página de busca da internet, para investigar a lista dos possíveis vice-candidatos da sua chapa. "Basicamente é através do Google", disse o senador em um evento para arrecadação de fundos ao ser perguntando como estava o processo de seleção. Veja também: Obama apresenta política econômica e ataca McCain Possíveis vice-candidatos para McCain Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "O que se pode encontrar agora na internet é extraordinário", acrescentou. Os candidatos à vice-presidência passam por rigorosas investigações de antecedentes para ser avaliado se ajudariam o candidato nas eleições gerais e se não há nada no passado que possa prejudicar a campanha. A escolha do vice de McCain, de 71 anos, atrai muita atenção devido a sua idade. O senador por Arizona, que assegurou a candidatura pelo Partido Republicano, disse que ainda teria tempo para completar sua busca pelo número dois.