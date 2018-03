John McCain revoluciona sua equipe de campanha

A campanha presidencial do senador republicano John McCain passou por sua segunda reforma neste ano. Em resposta às preocupações do partido se sua candidatura estaria debilitada, McCain colocou um veterano responsável pela reeleição de George W. Bush no comando das organizações diárias de estratégia eleitoral, Steve Schmidt. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Schmidt substituirá uma equipe de 11 pessoas que até agora coordenavam a campanha de McCain. A nomeação mostra novamente a crescente influência dos membros de campanha mais antigos no Partido Republicano em torno do virtual candidato. A diretora de campanha da Casa Branca do presidente Bush em 2004 também foi incluída na nova equipe de McCain e o acompanhará em suas viagens. O novo responsável pela campanha ainda contratou, na semana passada, Greg Jenkins, antigo produtor da emissora de televisão Fox News e membro da atual equipe de Bush, para melhorar a organização das aparições do candidato republicano. Nicolle Wallace, diretora de comunicação de Bush na campanha de 2004 e na Casa Branca, entrou para a equipe de McCain na semana passada. Segundo o New York Times, Rick Davis, diretor de campanha de John McCain, deve continuar na posição, mas Schmidt terá maior controle das ações da campanha em que o senador tem demonstrado sinais de força: comunicação e agenda e estratégia política básica.