Jornal americano escreve 'Osama' em manchete sobre Obama

O editor do jornal americano The Detroit News se desculpou nesta sexta-feira, 6, por um erro na manchete do jornal sobre o candidato democrata à Presidência americana Barack Obama. Um título do diário nesta sexta dizia 'Clinton e Osama se reúnem para discutir unidade'. Veja também: Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Jonathan Wolman disse que o erro aconteceu na revisão do jornal, com uma tiragem de 45 mil exemplares, e foi corrigido 20 minutos depois da publicação começar a ser impressa. Ele disse que suas desculpas foram "graciosamente" aceitas pela equipe de Obama. Amy Brundage, porta-voz da campanha do senador, confirmou que o democrata aceitou o pedido de desculpas. O Detroit News publicará uma errata na edição de sábado.