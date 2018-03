Maioria dos americanos acredita em vitória de Obama

A maioria dos americanos acredita que o candidato democrata Barack Obama derrotará o republicano John McCain nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, revela uma pesquisa de opinião realizada pelo canal conservador Fox News. Veja também: Obama atrai milhares em discurso na Alemanha Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Enquanto 51% dos 900 entrevistados acreditam que Obama vencerá o pleito, apenas 27% apostam numa vitória de McCain. A sondagem foi realizada entre os dias 22 e 23 e a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Os eleitores democratas estão mais otimistas do que os republicanos. Enquanto 71% dos democratas registrados acreditam na vitória de seu candidato, 51% dos republicanos pensam que McCain vencerá. Um em cada quatro republicanos prevê a vitória de Obama. No mês passado, a mesma sondagem mostrava que 47% dos americanos apostavam numa vitória do democrata e 32% na do republicano. Segundo a mesma pesquisa, se a eleição fosse hoje e somente os dois estivessem na disputa, Obama venceria McCain por 41% a 40%. Com a inclusão do libertário Bob Barr e do independente Ralph Nader, Obama bateria McCain por 40% a 37%. Ainda de acordo com a pesquisa, se Obama escolher para vice a senadora Hillary Clinton e McCain tiver como companheiro de fórmula o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, a chapa democrata derrotaria a republicana por 48% a 39%.