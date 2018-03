Maioria dos democratas quer Hillary como vice

Uma pesquisa da rede de televisão norte-americana CNN aponta que a maioria dos eleitores do partido Democrata quer que o senador Barack Obama escolha a senadora Hillary Clinton, sua antiga rival na disputa pela indicação, para a vice-presidente na chapa democrata. Veja também: Hillary Clinton, de favorita à Casa Branca a candidata derrotada Hillary e Obama discutem 'união' em reunião privada Edwards afirma que não quer ser vice de Obama Casal Clinton não perde influência Cronologia da disputa entre Hillary e Obama Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA De acordo com a pesquisa, 54% dos eleitores democratas registrados que foram questionados nesta sexta-feira, 6, acham que Obama deve nomear Hillary sua companheira de chapa para as eleições de novembro. Outros 43% acham que Obama deve escolher outra pessoa para compor a chapa democrata. A pesquisa é a primeira desde que Obama conseguiu o número de delegados necessários para a indicação democrata, na última terça-feira. Homens e mulheres divergem sobre a posição que a senadora deve ter na chapa de Obama. Enquanto 60% das mulheres do partido acham que Hillary deve ser indicada como vice, apenas 46% dos homens concordam com a nomeação. Para 24% dos pesquisados, se Obama escolher outra pessoas para compor a chapa, Hillary deve tentar reverter a decisão na convenção do partido, em agosto.