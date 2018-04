McCain assegura 23 delegados no caucus de Porto Rico

O senador pelo Arizona, John McCain, continuou neste domingo, 24, sua marcha em direção à candidatura do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos com uma vitória no caucus de Porto Rico, onde assegurou o apoio de 23 delegados na convenção nacional da legenda. Veja também: Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A votação aconteceu no Coliseo Avoli, em Toa Baja, onde 188 delegados votaram a favor de McCain e dez apoiaram o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee. O pré-candidato do Texas, Ron Paul, ficou em terceiro lugar, com nove votos. Embora os republicanos tenham cerca de 800 delegados habilitados para participar do caucus em Porto Rico, o presidente da legenda na ilha, Carlos Méndez, disse que estava satisfeito com o número de pessoas que votaram. Em declarações ao jornal "El Nuevo Día", Méndez atribuiu a baixa participação de delegados no caucus ao fato de que a disputa pela candidatura presidencial republicana parece quase decidida a favor de McCain.