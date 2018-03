McCain cogita Warren Buffett para secretário do Tesouro

O candidato republicano à Presidência americana John McCain citou nesta quinta-feira, 2, o megainvestidor Warren Buffett, a ex-chefe do eBay, Meg Whitman, e o executivo-chefe da Cisco, John Chambers, como possíveis secretários do Tesouro em sua administração. Ele se negou a dizer se consideraria manter Henry Paulson no cargo. Veja também: John McCain desiste de campanha no Michigan 'A vida não é justa', diz McCain sobre pesquisa Pesquisa do NYT dá a Obama 9 pontos de vantagem Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Em uma entrevista à agência de notícias Reuters, o republicano destacou que o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, teve um "mandato estabelecido" e que, como chefe de Estado, decidiria se iria mantê-lo no cargo baseado nas condições econômicas da época. "Acho que poderia ser alguém que os americanos reconheceriam e que inspire confiança", afirmou o senador pelo Arizona, sobre sua possível escolha. "Há pessoas como John Chambers, Meg Whitman, Warren Buffett", continuou. A crise financeira nos Estados Unidos e o plano de resgate de US$ 700 bilhões proposto pela administração Bush aumentaram o interesse dos americanos sobre quem pode se tornar o secretário do Tesouro no próximo governo. Sobre Bernanke, McCain avaliou que o executivo "trabalhou muito duro. Acredito que muito dependerá de como isso tudo irá se resolver... Sucesso ou fracasso é um critério que obviamente muitos de nós julgamos individualmente, então somente teremos que esperar para ver."