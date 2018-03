McCain defende mudança sobre extração de petróleo no mar

Ao fazer campanha na Califórnia, um Estado americano tradicionalmente preocupado com as questões ambientais, o candidato do Partido Republicano à Presidência dos EUA, John McCain, defendeu sua decisão de mudar de postura e passar a apoiar a extração de petróleo em plataformas marítimas. Veja também: Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Na segunda-feira, durante eventos realizados em Santa Barbara e em Fresno, McCain disse acreditar que havia tomado a decisão correta em um momento no qual o preço da gasolina bate recordes de alta. Mas ressaltou que caberia a cada Estado americano decidir sobre se deseja ou não realizar a extração de petróleo no mar. McCain viu-se confrontado com sua mudança de postura em um evento improvável - uma arrecadação de fundos de campanha em Santa Barbara. Um participante do evento, Dan Secord, perguntou se o candidato conseguiria competir na Califórnia com seu adversário do Partido Democrata, Barack Obama, ao defender as plataformas marítimas de petróleo. "Por estas bandas, nós nos sentimos realmente nervosos com os vazamentos de petróleo e nos sentimos nervosos com a idéia de haver extração de petróleo em terras federais, algo abundante na costa do Estado", afirmou Secord a McCain. O republicano respondeu acreditar que cada Estado tem o direito de tomar essa decisão e citou os casos do Texas e da Louisiana, que enfrentaram furacões em 2005, mas não registraram derramamento de petróleo no mar. "Eu acredito que, em vista da situação ambiental de hoje, poderíamos provavelmente fazer isso", afirmou McCain. "Mas não desejo passar por cima do Estado da Califórnia." A crise de energia nos EUA toma conta da campanha presidencial à medida que os americanos, acostumados a pagar pouco pela gasolina, enfrentam preços de US$ 4 o galão desse combustível, o que não apenas tornou mais cara a ida diária ao trabalho como fez aumentar os preços de produtos e serviços. McCain acredita ter uma chance de conquistar a Califórnia (um Estado geralmente mais próximo dos democratas) nas eleições de novembro e tenta atrair os eleitores independentes em meio a seus esforços. Mas os democratas tentam usar a mudança de atitude do republicano a respeito das plataformas marítimas para descrevê-lo como alguém que, se eleito presidente, apenas daria continuidade às políticas do atual dirigente americano, George W. Bush. A questão persegue McCain enquanto o candidato, na Califórnia, dá destaque a suas propostas para o meio ambiente. Na segunda-feira, o republicano realizou uma entrevista coletiva em Fresno com dois carros movidos a energia elétrica estacionados atrás dele. E, no dia seguinte, McCain deveria participar de um evento conservacionista no Museu de História Natural de Santa Barbara. O candidato diz que os EUA deveriam servir-se dos US$ 21 de barris de petróleo em reservas conhecidas e atualmente intocadas devido a uma moratória federal sobre a exploração e a produção desse combustível no mar.