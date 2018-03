McCain defende 'tribunal de Nuremberg' para Bin Laden

Provável candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, o senador John McCain disse nesta sexta-feira, 25, que se for eleito, vai tentar levar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a um tribunal internacional nos moldes de Nuremberg, informou a rede CNN. Veja também: Jornal mostra nota que Obama deixou no Muro das Lamentações Obama atrai milhares em discurso na Alemanha Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Imagens da viagem de Obama Em entrevista ao jornalista da CNN Wolf Blitzer, McCain declarou que " os tribunais de Nuremberg certamente são o tipo de ação que podemos tomar como modelo". "Não tenho dúvidas de que não teremos dificuldades em criar um mecanismo internacional para que se faça justiça. Seria bom revelar ao mundo o tamanho dos crimes dele e suas intenções", disse. Em novembro de 1945 os países aliados, vencedores da Segunda Guerra Mundial, instalaram na cidade alemã de Nuremberg um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas. Quando perguntado sobre qual seria a posição dos EUA no caso de um ataque israelense contra o Irã, McCain disse que prefere "não discutir questões hipotéticas", mas declarou que "os EUA estão comprometidos em garantir que nunca ocorra um novo Holocausto." McCain também continuou a defender que seu rival, o democrata Barack Obama prioriza a vitória nas eleições em detrimento da vitória na guerra do Iraque. " Não questiono o patriotismo de Obama. Eu questiono seu julgamento por causa de sua falta de experiência e conhecimento. O senador Obama vê esta guerra apenas como um assunto político, sobre o qual ele pode mudar de opinião."