McCain e Obama irão se reunir com presidente do México

O presidente do México, Felipe Calderón, pretende se reunir com os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O encontro com o republicano John McCain deve acontecer na próxima quinta-feira, 3 de julho, enquanto o democrata Barack Obama deve visitar o país em agosto, informou o jornal El Universal. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A publicação citou "fontes que confirmaram o encontro" entre McCain e Calderón, do conservador Partido Ação Nacional (PAN). O presidente também pretende receber Obama em agosto. Ambos os encontros serão realizados na residência oficial mexicana de Los Pinos a portas fechadas, por se tratar de visitas não oficiais. "Estão sendo feitos os contatos e os primeiros preparativos para a reunião com o democrata Barack Obama", adiantou o jornal, que disse que o encontro com McCain "se dará precisamente depois que o Executivo mexicano propôs uma nova relação com os Estados Unidos." Em declarações à Televisión Española há duas semanas, o presidente mexicano disse que McCain "tem posturas mais próximas à abertura e à sensatez" dentro do Partido Republicano com respeito ao México, e Obama representa "uma liderança que parece promissora para muitos norte-americanos", afirmou.