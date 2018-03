McCain e Obama participam de funeral do jornalista Tim Russert

Os senadores John McCain e Barack Obama, candidatos à sucessão presidencial nos Estados Unidos, participaram nesta quarta-feira, 18, do funeral do célebre jornalista norte-americano Tim Russert, âncora televisivo da rede NBC. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA McCain e Obama, ao lado de um grande grupo de representantes da classe política americana, se reuniram em uma igreja católica para se despedir do jornalista. Russert, apresentador do popular programa político Meet the Press, morreu na sexta-feira, vítima de ataque cardíaco, aos 58 anos de idade, enquanto se encontrava nos estúdio da NBC. Além dos candidatos presidenciais, estavam na Holy Trinity Catholic Church de Georgetown, na capital federal, Nancy Pelosi (presidente da Câmara dos Representantes), Harry Reid (líder democrata do Senado), Michael Bloomberg (prefeito de Nova York), além de expoentes do jornalismo.