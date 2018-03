McCain elogia combate de Uribe a drogas e terrorismo

Em uma coletiva de imprensa após reunir-se com o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, o candidato republicado à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, defendeu a aprovação de um tratado de livre comércio entre os dois países e elogiou a luta do mandatário colombiano contra o narcotráfico e o terrorismo. Veja também: Fidel critica viagem de McCain Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Quero felicitá-los por seu êxito com o Plano Colômbia para reduzir e eliminar o fluxo de drogas de seu país para o meu", disse McCain a Uribe. O republicano ressaltou ainda "os significativos progressos feitos contra as Farc" e disse esperar que logo se consiga a libertação dos reféns em poder desse grupo guerrilheiro, entre eles três americanos. O senador republicano afirmou ainda que discutiu com Uribe questões de direitos humanos por um pedido feito pela ONG Human Rights Watch, e segundo o jornal colombiano El Tiempo, McCain assegurou que progressos estão sendo alcançados e serão maiores no futuro. O candidato assegurou ainda os avanços na luta contra as drogas: "a estratégia está funcionando, o preço na rua da cocaína subiu muito e isso mostra que a oferta está diminuindo. O governo do México e da Colômbia estão trabalhando com muito esforço para acabar com o tráfico de drogas para o norte e é preciso continuar com a erradicação de cultivos ilícitos", afirmou McCain.. Ao todo, o giro de McCain pela América Latina durará três dias. Na quinta-feira, ele segue para o México, onde discutirá com o presidente Felipe Calderón, além de comércio e drogas, também imigração. Em seguida, retornará para os EUA para as comemorações do 4 de Julho, dia da independência americana. Com a viagem, McCain pretende mostrar o compromisso com o livre comércio e a preocupação com questões importantes para os latinos nos EUA, que representam cerca de 10% do eleitorado. Pesquisas apontam que o apoio a McCain entre os hispânicos tem diminuído. O candidato republicano disse que se chegar à Presidência dos EUA impulsionará o Tratado de Livre-Comércio (TLC) com a Colômbia, que está à espera de aprovação no Congresso americano. "Quero defender minha crença nos acordos de livre comércio e pedir, especialmente no caso do México, que reforme sua economia para que se torne mais aberta e competitiva", disse McCain. Assim, ele tenta se diferenciar de Obama, que defende a renegociação do Nafta, tratado de livre comércio dos EUA com Canadá e México, e é contra a ratificação do TLC com a Colômbia. Por isso, apesar do convite da Colômbia, o democrata não deve visitar o país durante a campanha. Farc McCain afirmou que confia nos trabalhos do governo colombiano para a libertação dos três americanos seqüestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Agradecemos por seus esforços e queremos que consiga a libertação desses cidadãos que estão seqüestrados pelas Farc, especialmente os três americanos, e acreditamos que isso será alcançado com seu esforço", disse o candidato republicano. Uribe agradeceu a McCain pela visita e lembrou que o senador americano deu "seu apoio permanente à Colômbia". "Confiamos em que os Estados Unidos continuarão com uma relação de proximidade com a Colômbia, como sempre foi. Além disso, consideramos positivos os comentários que o senador Barack Obama (candidato democrata) fez sobre a Colômbia", disse o líder. Na agenda desta quarta, está previsto que McCain se encontre com colombianos que foram vítimas do conflito armado no país. Fazem parte da comitiva que deixou o Estado de Indiana pelo menos 22 jornalistas e cinegrafistas dos maiores meios de comunicação americanos (CNN, CBS, The New York Times, The Washington Post entre outros). O avião pessoal de McCain aterrissou no aeroporto Rafael Núñez em Cartagena pouco depois das 17h40 no horário local. O senador foi recebido pelo chanceler colombiano Fernando Araújo, pela embaixadora colombiana em Washington, Carolina Barco, e pelo embaixador americano em Bogotá, William Brownfield.