McCain gastou mais do que arrecadou em junho

O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, arrecadou mais de US$ 21 milhões durante o mês de junho, mas gastou quase US$ 26 milhões em comícios e outros atos, informou hoje seu escritório de campanha. Segundo números do Comitê Federal Eleitoral, o senador pelo Arizona gastou mais de US$ 16 milhões em anúncios, quase cinco vezes mais que em maio, quando a senadora por Nova York Hillary Clinton ainda estava na disputa pela candidatura democrata à Presidência. McCain também aumentou em 9% suas despesas recorrentes, que chegaram a quase US$ 25 mil. No total, os gastos de McCain, que mais do que dobraram em relação a maio, excederam em mais de US$ 4 milhões o que foi arrecadado. Junho foi o melhor mês para McCain em termos de arrecadação, que superou a quantia levantada no mês anterior.O aumento das contribuições à campanha do republicano se deve a uma melhora na gestão do comitê de arrecadação que McCain criou em conjunto com o Comitê Nacional Republicano. Atualmente, a dívida de campanha contraída pelo candidato chega a US$ 1,4 milhão.Como gastou mais do que arrecadou, McCain está com menos dinheiro para sua campanha. Em maio, o senador tinha no banco US$ 31,6 milhões para gastas com comícios, anúncios e outros atos, ao passo que, em junho, essa soma havia diminuído para US$ 27 milhões.