McCain ironiza democratas e provoca Obama

O virtual candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, John McCain respondeu com ironia à pergunta sobre qual candidato democrata escolheria para enfrentar nas eleições de novembro, Barack Obama ou Hillary Clinton. Veja também: Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos "Você sabe, Ron Paul ainda está na disputa", disse McCain, referindo-se a outro pré-candidato republicano, que não tem chances de ser indicado. As declarações foram dadas durante entrevista ao programa de humor `The Daily Show with Jon Stewart.' McCain ainda desconversou sobre a disputa para decidir qual será o candidato democrata. "Eu odeio assistir a isto. É terrível. Meu coração vai junto com eles" Durante o programa, McCain fingiu sair do estúdio quando Stewart perguntou se ele acha o presidente Bush um peso maior para ele do que o reverendo Wright para Obama. Depois, McCain fez barulho com o microfone e disse estar tendo problemas técnicos. O pré-candidato ainda usou a oportunidade para provocar Obama quando perguntado sobre sua declaração de que o grupo radical islâmico Hamas apoiava a candidatura do senador democrata. "É indicativo de como alguns de nossos inimigos vêem a América. Eu garanto que eles nunca vão me apoiar".