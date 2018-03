McCain não tem câncer de pele, assegura biópsia

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, John McCain, foi submetido a uma biópsia cutânea na segunda-feira e os médicos descartaram a presença de agentes cancerígenos, informou a campanha do senador na noite de terça-feira 29. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Os médicos retiraram uma pequena quantidade de pele de McCain como medida preventiva durante consulta de rotina com um dermatologista nas proximidades de Phoenix. O candidato republicano realiza análises cutâneas periódicas por causa de um histórico de melanomas. McCain sofreu graves queimaduras de sol durante os cinco anos e meio em que foi prisioneiro de guerra no Vietnã. "Não é necessário nenhum tratamento", comentou Michael Yardley, porta-voz da Clínica Mayo em Scottsdale, no Estado americano do Arizona, em comunicado divulgado pela equipe de campanha de McCain. O republicano teve quatro melanomas malignos e foi operado em três ocasiões (1993, 2000 e 2002). A analise da mancha foi somente uma medida de precaução, porque McCain não tinha apresentado nenhum sintoma preocupante, disseram fontes médicas. Antes da divulgação dos resultados da biópsia, o candidato tinha indicado que estava totalmente otimista. "Meu médico disse que eu estava bem", afirmou McCain à imprensa na Califórnia. O candidato republicano também pediu que seus compatriotas se protejam dos efeitos prejudiciais do sol, e que procurem um médico se descobrirem manchas suspeitas ou despigmentação. "Mantenham-se afastados do sol o quanto puderem e utilizem protetores solares", afirmou.