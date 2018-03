McCain promete superar vantagem de Obama em 4 dias

A quatro dias da eleição presidencial, o republicano John McCain intensificou sua mensagem em Ohio, numa tentativa de superar a vantagem do democrata, Barack Obama, acusado de promover políticas econômicas extremamente esquerdistas para os americanos. Obama conseguiu consolidar sua liderança nas pesquisas ao vincular permanentemente o rival com o impopular presidente George W. Bush, responsabilizado pela crise financeira. Porém, McCain afirmou que conseguiu superar a comparação e em breve vai superar Obama nas intenções de voto. Veja também: Obama amplia vantagem e tem 11 pontos sobre McCain Uma piscada que pode custar caro para Obama Enquete: Você votaria em McCain ou Obama? Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA A mais recente pesquisa realizada pelo jornal The New York Times dá vantagem de 11 pontos ao democrata. McCain afirma que é normal perder nas pesquisas e que já superou as intenções de voto várias vezes no passado. "Temos uns quatro pontos de desvantagem, mas superaremos", afirmou. A nova sondagem reflete o aumento da rejeição sobre a escolha de Sarah Palin, governadora conservadora do Alasca que é a candidata a vice de McCain. Pelo menos 59% dos entrevistados disseram que é não é qualificada para o cargo. Em uma entrevista ao canal de televisão ABC, McCain acusou Obama de querer aumentar os impostos. Obama afirmou que se ganhar a Presidência, não aumentará a cobrança de 95% da população e que fará reduções para a classe média, ainda que seja contra reduções fiscais outorgadas por Bush para as classes mais ricas. McCain está em Ohio pelo segundo dia com o seu ônibus de campanha. No sábado, o republicano participará do programa humorístico Saturday Night Live, na rede NBC. O candidato republicano já se apresentou em outras oportunidades no programa de sátiras políticas. Obama passará a sexta-feira por Estados como Des Moines e Iowa, onde conseguiu sua primeira vitória nas primárias contra a então candidata Hillary Clinton.