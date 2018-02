McCain recusa apoio de pastor após declarações sobre judeus

Candidato presidencial republicano John McCain rejeitou a aprovação de um pastor do Texas nesta quinta-feira, 22, após ter descoberto que o homem havia feito comentários depreciativos sobre os judeus. Veja também: McCain critica Obama por não ter prestado serviço militar Assessor de McCain renuncia por não querer atacar Obama Obama elogia Hillary e critica McCain em viagem a Flórida 'É cedo para Obama focar ataques a McCain' Professor da USP analisa primárias democratas Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Obviamente, eu acho estas e outras observações profundamente ofensivas e indefensáveis, e eu as repudio", disse McCain sobre observações de John Hagee. "Eu não sabia sobre elas antes da aprovação do reverendo Hagee, e sinto que devo rejeitar o seu aval também." A rejeição ao aval de pregador por McCain criou comparações a polêmica em torno do pastor da corrida da Frente Democrática de Barack Obama. Obama cortou os laços com o reverendo Jeremias Wright no mês passado, depois que o pastor fez uma série de declarações sobre questões raciais.