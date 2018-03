McCain se aproxima de Obama em Estados-chave, diz pesquisa

O candidato democrata à Casa Branca Barack Obama e seu rival republicano John McCain estão estatisticamente empatados na Flórida e Ohio, enquanto na Pensilvânia a vantagem de Obama começa a cair, apontam pesquisas da Universidade de Quinnipiac divulgadas nesta quinta-feira, 31, segundo informações da rede CNN. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Na Flórida, o democrata tem uma vantagem de 2 pontos diante do republicano, matematicamente insignificante devido à margem de erro da análise, com 46% das intenções de voto, contra 44% do rival. Em uma sondagem feita há um mês, Obama liderava no Estado por 47% contra 43%. De acordo com o estudo, a diferença na Flórida aparece graças a mudanças entre os eleitores independentes, que agora apóiam McCain no Estado por uma margem de 5 pontos porcentuais. Em junho, o senador democrata aparecia com uma vantagem de 10 pontos neste grupo de eleitores, informa a CNN. Em Ohio, um Estado onde a economia fraca pode favorecer os democratas, Obama lidera por uma margem de 2 pontos, com 46% das intenções de voto, contra 44% obtidos pelo senador republicano. A liderança democrata, também estatisticamente insignificante, caiu - há um mês, Obama contava com uma vantagem de 6 pontos no Estado. McCain também começa a encostar em Obama na Pensilvânia, apesar do democrata ainda contar com uma boa dianteira no Estado. Agora, Obama tem uma vantagem de 7 pontos, com 49% contra 42%. Em junho, o candidato democrata liderava no Estado por 11 pontos. As pesquisas foram realizadas entre os dias 23 e 29 de julho, durante a viagem de Obama pela Europa e Oriente Médio, e têm margem de erro de 3 pontos, de acordo com a CNN.