McCain segue para Estados democratas; Obama mira na Virgínia

Tentando reverter a liderança de Barack Obama, candidato democrata à Casa Branca, o republicano John McCain fazia campanha nesta quarta-feira, 22, em Estados que apóiam a candidatura democrata. Seguindo na disputa pelas regiões-chave, Obama realizava comícios na Virgínia, Estado que por mais de quatro décadas não elegeu um democrata e que, segundo as últimas pesquisas, passou a apoiar o senador por Illinois. Veja também: Obama abre vantagem de dois dígitos sobre McCain 'Tenho mais experiência do que Obama', diz Sarah Palin Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Obama acusou McCain de querer continuar "as políticas que colocaram nosso país na crise e ameaçaram nossa segurança nacional", informa a emissora CNN. "Não podemos agüentar outro presidente que ignora os fundamentos de nossa economia", continuou, referindo-se à intenção de McCain de seguir "em uma guerra sem fim" no Iraque que, segundo ele, consome US$ 10 bilhões por mês do governo americano. McCain, por sua vez, citou sua experiência como piloto da Força Aérea americana, quando se preparava para um bombardeio durante a crise dos mísseis em Cuba, em outubro de 1962. "A América não irá precisar de outro presidente que tem de ser testado. Eu fui testado, meus amigos", declarou ele. O republicano discursou na Pensilvânia, Estado que pende para o lado democrata onde ele espera vencer para ofuscar Obama nos territórios republicanos. Ainda nesta quarta, o senador pelo Arizona deve voltar para New Hampshire, Estado onde ele venceu nas eleições primárias de seu partido, para tentar reavivar sua campanha na região - que também pende para o lado democrata. Pesquisas divulgadas nesta quarta mostram que Obama abriu vantagem de dois dígitos sobre McCain. Tanto o Instituto Zogby como o jornal The Wall Street Journal apontam que o senador de Illinois está dez pontos à frente do rival. Mais importante que isso, sondagens mostram que Obama mantém uma sólida liderança em importantes colégios eleitorais, que decidem a eleição presidencial americana. O democrata planeja realizar comícios em duas cidades da Virgínia nesta quarta, focado na questão da economia. O tema também deve dominar um evento de campanha do democrata na quinta de manhã em Indiana, outro Estado que elegeu o então candidato republicano George W. Bush em 2004.