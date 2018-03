McCain tenta retomar campanha com novas propostas anticrise

Desmoronando nas pesquisas, o candidado republicano John Mccain planeja anunciar suas novas propostas econômicas nesta terça-feira, 14, mirando a classe média americana e com a promessa de reverter a disputa presidencial a três semanas das eleições. Veja também: Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Obama conseguiu uma vantagem significativa sobre McCain nas pesquisas de intenção de voto em grande parte por causa da crise econômica. O democrata é visto pela maior parte da população como o mais capacitado para tirar o país da recessão. Na segunda-feira, ele ofuscou o rival republicano propondo medidas imediadas para socorrer a economia americana que, se aprovadas, consumirão US$ 60 bilhões em dois anos. O principal ponto do plano é uma moratória de 90 dias para execução de hipotecas, o grande pesadelo de americanos de classe média, que não conseguem mais pagar as prestações de seus imóveis. Obama afirmou que o pacote deve ser adotado imediatamente. "Não podemos ficar esperando para ajudar os trabalhadores que estão sofrendo agora, que não sabem se seu emprego ou aposentadoria vão existir amanhã", disse. A campanha democrata espera que as medidas sejam votadas pelo Congresso antes do final do ano. Durante o lançamento de seu plano, Obama aproveitou para, mais uma vez, culpar o governo Bush pela turbulência. "George Bush cavou um buraco muito fundo e vai levar um tempo até que consigamos sair", disse o candidato. Outro ponto do projeto de Obama é oferecer incentivos fiscais para empresas que criarem empregos nos próximos dois anos, como forma de combater o desemprego. O pacote também permite que as famílias saquem até US$ 10 mil de seus fundos de previdência sem penalidades tributárias. Segundo assessores da campanha republicana, McCain também anunciará nesta terça novas propostas para salvar a economia. As medidas focarão "a crise financeira e econômica em curso, com ênfase especial nos que estão sendo mais prejudicados: os trabalhadores, proprietários e os idosos. Na quarta-feira, os dois candidatos se enfrentam no terceiro e último debate presidencial - uma das últimas chances de McCain ressuscitar a campanha. A três semanas da eleição, o candidato republicano relançou na segunda sua campanha prometendo aos líderes conservadores e à base do partido uma "virada espetacular" até o dia da votação. McCain reconheceu que está perdendo a disputa. "Estamos 6 pontos atrás, a mídia nacional já nos colocou fora do jogo e o senador Obama dá a vitória como certa. Ele já está medindo as cortinas da Casa Branca e planejando com Nancy Pelosi (presidente da Câmara) e Harry Reid (do Senado) como aumentar impostos e os gastos públicos", disse. "Mas ainda temos 22 dias e vamos virar o jogo." Foi em 1980, quando o republicano Ronald Reagan, que estava 8 pontos atrás do democrata Jimmy Carter (47% a 39%) a dez dias da eleição, conseguiu vencer. A diferença, segundo analistas, é que Reagan, ao contrário de McCain, representava o partido que não estava no poder. (Com Patrícia Campos Mello, de O Estado de S. Paulo, The New York Times e Associated Press)