McCain vence primárias republicanas no estado de Washington

O pré-candidato republicano e senador pelo Arizona John McCain venceu nesta terça-feira, 19, as primárias de seu partido no estado de Washington, segundo dados da rede de televisão CNN. Com a vitória, ele fica ainda mais próximo de obter a indicação presidencial. Com 23% dos votos apurados, o senador pelo Arizona e veterano da Guerra do Vietnã obtinha 47% da preferência do eleitorado republicano, frente aos 22% obtidos por seu principal adversário e único que ainda continua na disputa, o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee.