Mike Huckabee cobrirá eleições nos EUA como comentarista

O ex-governador de Arkansas, Mike Huckabee, foi contratado pelo canal de televisão americano Fox News como comentarista político. Ele era até pouco tempo pré-candidato republicano à Casa Branca. Veja também: Cobertura completa das eleições nos EUA Em comunicado, Huckabee afirmou nesta sexta-feira, 13, que espera poder oferecer aos telespectadores uma "perspectiva única" de dentro da campanha eleitoral e falar "pelos milhões de trabalhadores americanos da classe média que sentem que sua voz não é escutada". O vice-presidente de programação da Fox News, Bill Shine, assinalou que a experiência acumulada por Huckabee na campanha presidencial e seu conhecimento do mundo político fazem com que ele seja uma "grande contribuição" para a cobertura eleitoral do canal. Huckabee, que foi governador de Arkansas durante dez anos e meio, deixou a campanha eleitoral em março passado, diante das poucas perspectivas que tinha de ser nomeado como candidato republicano à Presidência americana.