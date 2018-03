No dia do debate, Obama está 3 pontos à frente de McCain

O democrata Barack Obama tem uma pequena vantagem de 3 pontos percentuais sobre o republicano John McCain na disputa pela Presidência dos Estados Unidos, segundo pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada nesta terça-feira, 7, dia do segundo debate presidencial. A sondagem foi divulgada depois de duas pesquisas apontarem a liderança do candidato democrata. De acordo com a CNN e o instituto Gallup, Obama lidera com mais de 50% das intenções de voto. Veja também: Obama vincula McCain a escândalo financeiro Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Obama e McCain voltam a se encontrar nesta terça, no segundo dos três debates agendados entre ambos, em Nashville, Tennessee, a partir das 22 horas (horário de Brasília). A pesquisa foi realizada entre sábado e segunda-feira, após o debate entre os candidatos a vice-presidente Sarah Palin (republicana) e Joe Biden (democrata). A Zogby aponta que Obama tem 48% da preferência dos prováveis eleitores, contra 45% de McCain; 4% dos eleitores disseram ainda estar indecisos. A pesquisa tem margem de erro de 2,8 pontos percentuais. Na segunda, véspera do encontro entre os presidenciáveis, a Gallup mostrou Obama com oito pontos de vantagem sobre McCain - 50% das intenções de voto contra 42% do rival. A pesquisa da CNN dá a mesma diferença de pontos entre os candidatos - 53% das intenções de voto para Obama contra 45% para McCain. O levantamento desta terça, o primeiro de uma série de pesquisas diárias que pretende rastrear a opinião pública até a eleição de 4 de novembro, mostrou Obama com vantagem entre as mulheres e os independentes, grupos cruciais do eleitorado norte-americano. "Obama lidera entre grupos importantes, mas essa disputa está longe de estar encerrada", disse John Zogby, especialista em pesquisas. A pesquisa mostrou Obama liderando entre os independentes, com 49% sse eleitorado contra 42% de McCain. Entre as mulheres, o democrata tem 51% das intenções de voto, contra 42% do republicano. O senador por Illinois, de 47 anos, tem ainda 9 de cada 10 votos de eleitores negros e lidera entre os hispânicos, eleitores jovens, aqueles que se auto-descrevem como moderados e aqueles que ganham menos de 50 mil dólares anuais. McCain, senador pelo Arizona de 72 anos de idade, lidera entre os homens, eleitores brancos, entre os idosos, os católicos e aqueles que ganham mais de US$ 100 mil por ano. Os dois candidatos solidificaram o apoio entre os eleitores de seus próprios partidos, segundo a pesquisa, conseguindo 9 entre cada 10 votos dos simpatizantes de suas respectivas legendas. O independente Ralph Nader e o libertário Bob Barr conseguiram 1% de apoio cada, segundo a pesquisa. O levantamento ouviu 1.237 prováveis eleitores.