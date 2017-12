Novas chamas registradas no sul da Califórnia causam evacuações

LOS ANGELES - Novas e acentuadas chamas atingiram o extremo oeste do maior e mais destrutivo incêndio florestal no sul da Califórnia, que forçou os moradores a fugirem quando o fogo, empurrado pelos ventos, percorreu os cânions e encostas das cidades costeiras no domingo, 10.

Os bombeiros, com a ajuda de aeronaves despejavam água, salvaram várias casas, enquanto as rajadas de vento imprevisíveis reativaram o fogo ao pé das colinas de uma área noroeste de Los Angeles que não havia registrado incêndios em décadas. Foram ordenadas novas evacuações em momentos em que o fogo lançou enormes labaredas perto de Montecito e Carpinteria, áreas costeiras do condado de Santa Bárbara, onde a ameaça dos incêndios permaneceu vigente por dias e agora estão cercados pela fumaça.

"Os ventos são enganosos no momento", disse o porta-voz dos bombeiros do condado, Mike Eliason. "Em alguns lugares a fumaça sobe, em outros para o lado, depende do cânion em que estamos".

O departamento publicou a fotografia de uma residência consumida pelas chamas antes do anoitecer. Desconhece-se se houve danos em outras estruturas. Milhares de casas e empresas no município estão sem eletricidade.

O ar denso e esfumaçado fez com que até moradores de áreas onde não haviam ordens de evacuação fugissem com medo de uma nova interdição da Rodovia Federal 101, uma importante rodovia costeira que teve fechamentos intermitentes na semana passada. As autoridades deram máscaras aos moradores que ficaram em Montecito, uma cidade rica na encosta onde celebridades como Oprah Winfrey, Jeff Bridges e Rob Lowe possuem propriedades.

"Nossa casa corre o risco de ser queimada", disse a apresentadora Ellen DeGeneres no domingo. "Tivemos que evacuar nossos animais de estimação, rezo por todos na nossa comunidade e agradeço a todos os incríveis bombeiros".

A poucos quilômetros a oeste, o Jardim Zoológico de Santa Bárbara permaneceu fechado para o público e os 500 animais foram confinados a suas jaulas noturnas ao longo do dia. O zoológico está localizado fora da zona de evacuação, mas foram registradas cinzas e fumaça em toda a propriedade de 12 hectares.

Os bombeiros fizeram progressos significativos no sábado, 09, em outras frentes do enorme incêndio que começou no dia 4 de dezembro no condado vizinho de Ventura. A contingência aumentou acentuadamente para outros grandes incêndios nos condados de Los Angeles, Riverside e San Diego, por isso os recursos foram alocados dessas áreas para as colinas de Santa Bárbara.

Os meteorologistas disseram que os ventos em Santa Ana que aumentaram os incêndios em toda a região na semana passada continuariam em algumas áreas até pelo menos segunda-feira à tarde. /Associated Press