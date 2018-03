Obama abre 15 pontos de vantagem sobre McCain, diz pesquisa

Uma pesquisa da revista americana Newsweek divulgada nesta sexta-feira, 20, indica que o candidato democrata à Presidência americana Barack Obama tem 15 pontos percentuais de vantagem sobre seu rival republicano John McCain. Na análise feita com eleitores americanos de todo país, o democrata aparece com 51 pontos, enquanto o republicano obteve 36. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Na última pesquisa da Newsweek, feita no final de maio, quando Hillary Clinton ainda estava na corrida presidencial, Obama e McCain estavam empatados com 46 pontos. Segundo a revista, o fato da ex-primeira-dama não ter apenas endossado a candidatura do rival democrata como também anunciado planos para fazer campanha ao lado de Obama influenciou no resultado. "Eles estavam em uma disputa acirrada e agora que deixaram este período para trás, há o salto", disse o realizador da pesquisa Larry Hugick. Mas os últimos números de uma análise do descontentamento dos eleitores sugerem que o avanço de Obama é mais que um simples salto. De acordo com a publicação, somente 14% dos americanos estão satisfeitos com a direção dos Estados Unidos. O número é comparável ao baixo nível registrado em junho de 1992, quando a breve recessão contribuiu para a vitória do ex-presidente democrata Bill Clinton, que concorria com o pai do atual presidente George W. Bush. No geral, 51% dos eleitores americanos vêem Obama como um agente da mudança, contra 27% que acreditam que não, informa a Newsweek. Entre os eleitores jovens, a vantagem é ainda maior - 66% das pessoas de 18 a 39 anos têm esta visão do senador por Illinois, enquanto 27% discordam. Neste quesito, os dois candidatos estão estatisticamente empatados entre os eleitores mais velhos. Para a Newsweek, Obama reflete a grande identificação que os eleitores tem com o Partido Democrata atualmente - 55% se declararam democratas ou disseram estar inclinado à legenda, enquanto apenas 36% se declararam republicanos ou inclinados a este partido. Mesmo com McCain tentando se distanciar da impopularidade de Bush e enfatizando ser um candidato com personalidade própria, o estudo indica que a má reputação do presidente americano afeta a candidatura do senador pelo Arizona. A revista entrevistou 1.010 eleitores nos Estados Unidos nos dias 18 e 19 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos.