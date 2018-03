Obama abre 9 pontos de vantagem sobre McCain, diz pesquisa

Após sua viagem pela Europa e Oriente Médio, o candidato democrata à Presidência americana, Barack Obama, alcançou a maior vantagem já registrada pelo instituto Gallup, ao superar seu rival republicano John McCain por nove pontos porcentuais. A sondagem, divulgada nesta segunda-feira, 28, indica que o democrata teria 49% das intenções de voto, contra 40% obtidos pelo republicano. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Foram entrevistados 2.692 eleitores entre terça e domingo, coincidindo com a parte final da excursão de nove dias de Obama. Diante desta liderança, a Gallup destaca que agora é preciso saber se trata-se de um movimento a curto prazo, similar ao que ocorre durante as convenções dos partidos, quando os candidatos desfrutam de grande publicidade. A resposta para esta questão, diz o instituto responsável pela enquete, virá nos próximos dias, em outras pesquisas. O Partido Democrata irá realizar sua convenção no final de agosto, e o Partido Republicano no começo de setembro. Até agora, nenhum dos candidatos à Casa Branca ultrapassou a barreira dos 50% das intenções de voto nas sondagens da Gallup. A pesquisa divulgada nesta segunda tem uma margem de erro de dois pontos.