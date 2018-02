Obama aproveita talk-show para afastar visão elitista

Os críticos de Barack Obama afirmam que ele é um desconhecido. Porém, com uma pequena ajuda do talk-show americano apresentado por David Letterman, o pré-candidato não só tentou se afastar da imagem elitista que o persegue na campanha, como também revelou "Os dez fatos mais surpreendentes sobre Barack Obama". A lista apresentada de costume no programa mostra que ele é fã da série Sex and the City, é péssimo jogador de boliche e que chegou a vota num dos concorrentes durante as prévias democratas. Veja também: Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O aspirante à Casa Branca prometeu que seu primeiro ato se vencer as eleições presidenciais será acabar com a briga entre Lauren e Heidi em um reality show apresentado pela MTV americana. Ele ainda contou que votou acidentalmente no pré-candidato democrata Dennis Kucinich nas primárias de Illinois, Estado que Obama representa no Senado, e que tentou jogar boliche - sem sucesso -, antes das prévias da Pensilvânia, em que Hillary Clinton venceu a disputa. Obama afirmou ainda que cancelou todas as suas aparições na campanha no dia da estréia do filme baseado no seriado Sex and the City e brincou durante o top 10, questionando a jurada do reality show American Idol, Paula Abdul. O fato mais surpreendente, segundo Obama, é que ele não dorme desde outubro.