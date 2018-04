Obama arrecada o triplo que McCain para campanha em janeiro

O democrata Barack Obama arrecadou cerca de US$ 36 milhões para sua campanha presidencial em janeiro, mais do que o triplo do obtido pelo republicano John McCain, segundo relatórios entregues na quarta-feira. Veja também: Escândalo sobre caso com lobista abala campanha de McCain Hillary tenta tirar credibilidade de Obama em debate Obama dispara na disputa pela Casa Branca Guterman: Hillary acabou? Pense de novo Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Depois de arrecadar US$ 36,1 milhões em doações durante o mês, Obama chegou ao final de janeiro com US$ 24,9 milhões disponíveis para gastar na campanha. Sua adversária Hillary Clinton conseguiu US$ 13,9 milhões nesse período e fez um empréstimo pessoal de 5 milhões à própria campanha, segundo o relatório entregue por assessores dela à Comissão Federal de Eleições. Hillary chegou a fevereiro com US$ 29,1 milhões para gastar na disputa pela indicação democrata à eleição de novembro. Nas últimas duas semanas, Obama venceu a senadora em onze prévias estaduais consecutivas. Já a campanha de McCain, que há seis meses quase naufragou devido à falta de dinheiro, foi ficando mais rica conforme ele ia acumulando vitórias na disputa republicana e se aproximando da indicação. Segundo o relatório, o senador arrecadou US$ 11,7 milhões em janeiro, mais do que a soma de tudo o que ele havia conseguido nos três meses anteriores. Seu adversário Mike Huckabee arrecadou US$ 3,9 milhões de dólares em janeiro, segundo o relatório da sua campanha.