Obama chega ao Reino Unido, último destino de sua viagem

O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, chegou na tarde desta sexta-feira, 25, a Londres, procedente de Paris, para completar a última etapa de sua viagem pela Europa, voltada a reforçar suas credenciais em política externa. O avião do senador americano aterrissou no aeroporto de Heathrow, no oeste de Londres, por volta das 17h15 (no horário de Brasília). Não há atos oficiais programados para o dia. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Imagens da viagem de Obama Obama se reunirá no sábado com o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, em sua residência de Downing Street, mas não está previsto que os dois concedam uma entrevista coletiva. É possível, no entanto, que o candidato democrata se dirija aos jornalistas antes de entrar no escritório de Brown. Antes de se reunir com o chefe de governo britânico, Obama se encontrará com o ex-primeiro-ministro Tony Blair, enviado especial do Quarteto de Madri para o Oriente Médio (Estados Unidos, ONU, União Européia e Rússia), e depois verá o líder do Partido Conservador, David Cameron. A breve visita do senador americano ao Reino Unido vem precedida de escalas na Alemanha e na França, onde, nesta quinta, se reuniu em Paris com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. Em entrevista coletiva posterior ao encontro, Sarkozy e Obama ressaltaram a grande coincidência de pontos de vista em assuntos como Irã, Afeganistão, o processo de paz do Oriente Médio e a mudança climática. Na quinta-feira, na Alemanha, Obama pronunciou um discurso grande na Coluna da Vitória - o único ato público da viagem -, no qual pediu união entre EUA e Europa para enfrentar as ameaças globais do planeta, como o terrorismo e a mudança climática. Antes, o senador por Illinois se reuniu separadamente com a chanceler alemã, Angela Merkel, e o ministro de Assuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, com os quais analisou os focos de conflito internacional. Londres é a última etapa de uma viagem que, além das capitais européias, levou Obama a Iraque, Afeganistão, Jordânia, Israel e os territórios ocupados palestinos. O senador republicano John McCain, o adversário de Obama nas eleições presidenciais de novembro, visitou o Reino Unido em março, quando também foi recebido por Brown e Cameron.