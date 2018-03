Obama consolida liderança nas pesquisas de intenção de voto

O democrata Barack Obama ampliou para 6 pontos sua vantagem sobre o republicano John McCain na disputa presidencial americana, segundo pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada nesta segunda-feira, 20. Obama tem 50% da preferência dos prováveis eleitores, contra 44% de McCain. A vantagem dobrou se comparado com os 3 pontos percentuais de frente registrados por Obama no domingo. A pesquisa, feita junto a 1.211 pessoas, tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais. Veja também: Mais de 30 Estados iniciam votação antecipada nos EUA Com internet, Obama arrasa recorde de arrecadação Republicano Powell anuncia apoio a democrata Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA A expansão da vantagem de Obama quebra uma seqüência de três dias seguidos na pesquisa Zogby, em que McCain ganhou terreno sobre o democrata após o último debate entre ambos antes da eleição presidencial de 4 de novembro. Foi a primeira vez desde o início das pesquisas diárias da Reuters/C-SPAN/Zogby, há 14 dias, que Obama atingiu a marca de 50% da preferência do eleitorado. Outras pesquisas já deram maioria das intenções de voto para Obama. Na semana passada, pesquisa CBS News/New York Times deu 53% das intenções de voto em nível nacional, contra 39% de McCain - vantagem de 14 pontos. A soondagem divulgada pela revista Newsweek, também na semana passada, deu a Obama 52% das intenções de voto contra 41% de McCain. No último domingo, o Instituto Gallup mostrou Obama com 52% das intenções de voto, contra 42% de McCain. "Obama realmente consolidou sua base, e agora tem grandes vantagens entre os jovens, os hispânicos e negros", disse o especialista em pesquisas John Zogby. "Entrar na casa dos 50% o coloca em posição de vencer". Obama também aumentou sua vantagem entre os independentes de 8 para 11 pontos e entre as mulheres de 6 para 8 pontos. "McCain parece ter escorregado um pouco, mas ainda é uma disputa bastante apertada", disse Zogby. A pesquisa, realizada entre sexta-feira e domingo, mostrou ainda o independente Ralph Nader e a candidata do Partido Verde, Cynthia McKinney, com 1% das intenções de voto cada. A pesquisa nacional divulgada pela CNN no domingo também mostra o democrata com 6 pontos de vantagem. Obama aparece com 49% das intenções de voto contra 43% de McCain.