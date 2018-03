Obama critica construção de assentamento na Cisjordânia

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, criticou a construção de assentamentos judaicos por parte do governo de Israel no território palestino da Cisjordânia. Em entrevista concedida ao jornal Jerusalém Post publicada nesta sexta-feira, 25, Obama é citado dizendo que "uma construção agressiva de assentamentos significa no mínimo a violação do espírito, se não das normas" de acordos anteriores. Veja também: Obama reafirma que Jerusalém será a capital de Israel Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Obama diz ao jornal que, se Israel quer continuar capturando territórios na Cisjordânia por questões de segurança, deveria primeiro "levar em consideração se a criação dessa zona-tampão compensa o antagonismo" dos palestinos. Para conseguir a paz, prossegue ele, "é preciso que se ceda alguma coisa" nos dois lados. Os palestinos denunciam que a construção de assentamentos judaicos mina as chances de paz. Na quinta-feira, uma comissão de planejamento israelense aprovou a construção de um novo assentamento judaico no Vale do Rio Jordão, atraindo críticas vindas do exterior.