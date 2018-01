Obama declara situação de desastre no Texas

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou nesta sexta-feira, 29, uma declaração de situação de grande desastre no Texas por causa das fortes tempestades e grandes inundações nos últimos dias, que provocaram a morte de pelo menos 21 pessoas no estado.

Em comunicado, a Casa Branca informou sobre a declaração de Obama, que envolve o envio de ajuda federal para complementar o auxílio que já vem sendo prestado pelo estado, municípios e reservas de nativos americanos.

Desde o início de maio, especialmente durante os últimos cinco dias, tempestades, tornados e fortes ventos atingiram a região sul dos Estados Unidos, o que causou grandes inundações, que deixaram cidades como Houston, a quarta maior do país, totalmente alagadas por alguns dias.

A declaração de Obama responde ao pedido do governador do Texas, o republicano Greg Abbott Republicano, e coloca fundos federais à disposição para as pessoas afetadas nos condados de Harris, Hays e Van Zandt.

A ajuda ainda inclui subsídios para alojamento temporário e reparos de casas, empréstimos a baixo custo para cobrir perdas de propriedades não seguradas e "outros programas para ajudar os moradores e proprietários de negócios a recuperarem dos efeitos dos desastres".

A tempestade e as inundações deixaram pelo menos 21 mortos no Texas, seis em Oklahoma e 14 no norte do México, além de terem forçado muitas pessoas a deixarem suas casas.