Obama derrota Hillary na prévia democrata da ilha de Guam

Barack Obama derrotou a senadora Hillary Clinton na prévia democrata deste sábado, 3, em Guam. Com 95% dos votos apurados, o senador liderava as prévias democratas realizadas na Ilha de Guam, um diminuto território americano no Pacífico situado a quase 13 mil km de Washington. Obama alcançou 53% dos votos, contra 47% de Hillary. Veja também: Obama se diz 'ultrajado' com comentários de pastor Wright Cresce divisão interna entre partidários de Hillary e Obama Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA No entanto, ainda serão contados os votos em Dededo, a maior área urbana da ilha, onde o resultado poderia ter uma reviravolta, caso Hillary conseguir superar a vantagem atual do senador, que era de 204 votos, segundo informações da imprensa local. Este território, a 20 horas de vôo da capital americana e apenas três do Japão, apresentará apenas quatro delegados à Convenção do partido democrata, no final de agosto, em Denver - no Colorado. No entanto, o acirramento da disputa fez com que nenhum dos candidatos desperdiçasse a oportunidade de ganhar adeptos nesta pequena ilha, e por isso foram organizadas diversas campanhas para atrair os eleitores. Apesar disso, tanto Obama quanto Hillary estão concentrados durante esses dias nas duras primárias que acontecerão na próxima terça-feira em Indiana e na Carolina do Norte, e que podem provocar uma reviravolta na reta final deste longo processo de primárias. Guam, conhecida por ser onde "começa o dia nos Estados Unidos", foi comprada pelo governo americano após a guerra com a Espanha em 1898. Um terço da ilha é habitada por descendentes de filipinos e comunidades do Pacífico, e outro terço pelos habitantes indígenas chamorros.