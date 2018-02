Obama diz que teve infância menos privilegiada que rivais

O pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quinta-feira, 1, que cresceu em circunstâncias menos privilegiadas do que seus rivais, numa tentativa de combater a imagem de "elitista" que tem entre alguns eleitores. Veja também: Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Em entrevista ao programa Today Show, do canal norte-americano NBC, Obama tentou explicar uma série de atos falhos que permearam sua candidatura no último mês e levou alguns eleitores a concluir que ele é inacessível. "A ironia é: eu acho que é justo dizer que tanto Michelle (mulher de Obama) quanto eu crescemos em circunstâncias muito menos privilegiadas que ambos os meus oponentes", disse Obama na entrevista, com a mulher ao seu lado. O pai queniano de Obama foi bastante ausente durante a sua infância e sua mãe o criou com a ajuda dos avós. Já Hillary Clinton cresceu em um rico subúrbio de Chicago. Ela é filha de um pequeno comerciante. O candidato republicano, John McCain, é filho e neto de almirantes da marinha. A vantagem de Obama caiu nas últimas semanas devido aos comentários sobre raça feitos por seu ex-pastor e por falas do próprio Obama, em um evento para arrecadação de fundos em São Francisco, onde disse que os eleitores de cidades pequenas são "amargos" e "apegados" às armas e à religião. "Quando fiz aqueles comentários em São Francisco, no fim de um longo dia, me expressei muito mal", disse Obama. "Eu devia ter dito 'irritados e frustrados' em vez de 'amargos'. Eu devia ter dito que as pessoas 'se apóiam em sua fé durante os tempos difíceis', em vez de dizer que 'se apegam"', disse o pré-candidato. Quanto ao reverendo Jeremiah Wright, Obama disse que não o criticou logo que ele fez as declarações polêmicas por causa de sua relação pessoal com o homem que fez seu casamento e batizou seus dois filhos. "Achei importante dar a ele o benefício da dúvida. Se eu quisesse ser politicamente conveniente, teria me distanciado dele e o criticado na hora", disse Obama. O pré-candidato disse ainda que as críticas são inevitáveis, devido à sua base internacional e ao seu stats de primeiro negro com boas chances de chegar à Casa Branca. "Sejamos honestos. Aqui estou eu, um afro-americano chamado Barack Obama, tentando chegar à Presidência. É um grande salto", disse ele.