Obama doa US$ 2,3 mil para Hillary e pede mais doações

O candidato democrata à Presidência americana Barack Obama está dizendo aos apoiadores financeiros da ex-aspirante à Casa Branca e senadora Hillary Clinton que irá ajudá-la a pagar suas dívidas. Um oficial democrata disse que o senador doou pessoalmente US$ 2,3 mil para Hillary. Isso é o máximo que ele pode fazer para ajudar a senadora sob a lei federal, mas o candidato democrata pede a seus doadores para também auxiliá-la. Hillary tem uma dívida de mais de US$ 20 milhões. Obama fez o anúncio na noite desta quinta-feira, 26, em um encontro com doadores de Hillary em Washington. Não permitiu-se a entrada da imprensa. Tom McMillen, ex-deputado de Maryland, que estava no evento, disse que o democrata foi ovacionado pelo público de mais de 200 pessoas quando ele disse que poderia recrutar seus apoiadores para pagar o débito da ex-rival.