Obama é favorito nas eleições contra McCain, diz pesquisa

Segundo uma pesquisa publicada nesta terça-feira, 13,, 60% dos eleitores democratas consideram que o senador Barack Obama teria mais chances de ganhar as eleições à Presidência em 4 de novembro frente ao republicano John McCain. A pesquisa publicada pelo jornal The Washington Post e pela rede de televisão ABC News, tanto Obama quanto Hillary Clinton ganhariam o republicano John McCain se as eleições presidenciais dos EUA fossem agora. Veja também: Hillary quer vitória esmagadora na Virgínia Ocidental Vitória de Hillary Clinton não altera disputa democrata Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Obama receberia os votos de 51% dos cidadãos, contra os 44% que escolheriam por McCain. O republicano diminui essa diferença se a adversária fosse a democrata Hillary Clinton, que teria o apoio de 49% dos eleitores, contra 46% de McCain. No entanto, os eleitores não acham que Hillary deve abandonar a corrida presidencial, embora esteja atrás de Obama em número de delegados e de votos. Segundo a pesquisa, 64% acham que a senadora deve manter sua candidatura, contra 35% que defende sua retirada. A enquete indica que 82% dos eleitores acreditam que o país está no caminho errado, e um terço acha que a economia, que passa por um período de fragilidade, é o assunto mais importante a levar em conta nas eleições de novembro. Sobre qual seria o partido mais preparado para enfrentar os problemas do país, os entrevistados deram uma vantagem de 21 pontos aos democratas. A pesquisa mostra que 66% dos cidadãos desaprovam a gestão do presidente americano, George W. Bush, e apenas 31% a aprovam. A enquete foi elaborada entre 8 e 11 de maio com 1.122 adultos, e tem uma margem de erro de três pontos percentuais. É divulgada no dia em que Hillary e Obama se enfrentam nas primárias da Virgínia Ocidental.