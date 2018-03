Obama e Hillary farão campanha juntos na sexta-feira

Os ex-rivais democratas Barack Obama e Hillary Clinton farão campanha juntos em uma pequena cidade de New Hampshire na sexta-feira, 27. A intenção do Partido Democrata é diminuir a tensão após a dura batalha pela indicação do partido à Presidência dos Estados Unidos, vencida por Obama. Veja também: Hillary e Obama planejam encontro para acalmar doadores Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Os senadores farão campanha em Unity, no que será a primeira aparição dos ex-rivais juntos desde o fim da disputa interna democrata. O lugar foi selecionado não apenas pelo simbolismo do nome (unidade), mas também porque ali cada pré-candidato teve exatamente 107 votos na primária realizada em 8 de janeiro, vencida pela ex-primeira-dama. New Hampshire é também um Estado crucial para a disputa geral em novembro. O senador republicano John McCain ganhou a primária do Partido Republicano no Estado em sua fracassada tentativa de chegar à presidência em 2000 e venceu novamente neste ano. Na quinta-feira, Obama e Hillary terão um encontro privado em um evento em Washington com doadores de campanha da senadora por Nova York. Hillary apresentará o senador por Illinois a seus patrocinadores, que por enquanto não se apressaram em apoiá-lo. A senadora suspendeu sua campanha pela indicação democrata no início deste mês, após Obama assegurar o número de delegados suficiente para garantir a nomeação. Um porta-voz de Hillary garantiu que ela pedirá a seus partidários que apóiem Obama "com tudo."