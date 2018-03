Obama e McCain viram hérois em quadrinhos nos EUA

Revistas em quadrinhos são recheadas de histórias sobre protagonistas superando o que parece impossível ao lutarem pela verdade, justiça e estilo de vida norte-americano. Existiria lugar melhor para narrar as histórias dos senadores John McCain e Barack Obama e suas tentativas à Casa Branca? Veja também: Campanha de McCain diz que mídia tem 'amor' por Obama Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Reprodução/NYT "Já houve revistas em quadrinhos biográficas antes, isso não é novo", disse Scott Dunbier, editor de projetos especiais da IDW, que irá publicar os quadrinhos. "Mas nós estamos falando de uma história que não está terminada: duas visões dos candidatos, dois homens que estão competindo pelo trabalho mais importante do mundo." Os quadrinhos vieram com idéias de produção em cerca de uma semana. "Nós não temos muita burocracia", disse Dunbier a respeito da IDW, uma divisão da Internet Mobile Group. "Grandes companhias investigam alguma coisa por três meses e têm muitas reuniões para decidir se é viável." A revista em quadrinhos de Obama será escrita por Jeff Mariotte, romancista de suspense sobrenatural que já escreveu outras histórias para quadrinhos e para a televisão. Mariotte afirmou que teve cerca de um mês para completar o script. Ele começou a ler tudo o que saia sobre o candidato democrata nos jornais, no site da campanha e na Wikipedia. "Eu li tudo o que pude encontrar e pareceu autêntico. Eu me mantive longe de sites malucos", explicou. Já a revista de McCain será escrita por Helfer, escritor veterano e editor da indústria dos quadrinhos. "Eu tive que ver se conseguiria resumir a carreira de McCain em 28 páginas", disse Helfer, comparando as quase 110 páginas em que ele narrou a vida de Ronald Reagan. "Para conseguir reunir as informações que coloquei nos quadrinhos de McCain, precisa ler pelo menos dois de seus livros", declarou. "É o jeito mais rápido de entender quem ele é." As capas das revistas foram desenhadas em aproximadamente dois dias por J. Scott Campbell, mais conhecido por seu trabalho em Gen13, sobre um grupo de adolescentes com super poderes, e Danger Girl, sobre uma espiã americana. As capas mostram os candidatos à Presidência olhando para o céu. Elas apresentam alguns traços de cor delineando os corpos dos senadores: vermelho para McCain e azul para Obama. Os quadrinhos chegarão às lojas americanas em 1.º de outubro, e também poderão ser comprados online através do site PresidencialComics.com.